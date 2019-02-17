2019/02/17 | 10:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
أعلن رئيس “الشركة المتحدة لصناعة الطائرات” في روسيا، إيليا تاراسينكو، أن بلاده تخطط لتصدير مقاتلات “سو-57” الشبحية لدول أجنبية.
وقال تاراسينكو: “لدينا مثل هذه الخطط، نحن منفتحون للتعاون في مشروع تصدير هذه الطائرات على أساس المنفعة المشتركة مع شركائنا في الخارج”.
وتأتي تصريحات المسؤول في الوقت الذي تختبر فيه روسيا العديد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تخطط لتصدير مقاتلات “سو-57” الشبحية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن رئيس “الشركة المتحدة لصناعة الطائرات” في روسيا، إيليا تاراسينكو، أن بلاده تخطط لتصدير مقاتلات “سو-57” الشبحية لدول أجنبية.
وقال تاراسينكو: “لدينا مثل هذه الخطط، نحن منفتحون للتعاون في مشروع تصدير هذه الطائرات على أساس المنفعة المشتركة مع شركائنا في الخارج”.
وتأتي تصريحات المسؤول في الوقت الذي تختبر فيه روسيا العديد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تخطط لتصدير مقاتلات “سو-57” الشبحية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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