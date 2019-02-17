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روسيا تخطط لتصدير مقاتلات “سو-57” الشبحية
2019/02/17 | 10:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..

أعلن رئيس “الشركة المتحدة لصناعة الطائرات” في روسيا، إيليا تاراسينكو، أن بلاده تخطط لتصدير مقاتلات “سو-57” الشبحية لدول أجنبية.

وقال تاراسينكو: “لدينا مثل هذه الخطط، نحن منفتحون للتعاون في مشروع تصدير هذه الطائرات على أساس المنفعة المشتركة مع شركائنا في الخارج”.

وتأتي تصريحات المسؤول في الوقت الذي تختبر فيه روسيا العديد […]

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