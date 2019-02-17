انقاذ طفل ايزيدي من جحيم ارهابيي داعش

2019/02/17 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ دهوك أعلن مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين في دهوك ، صباح الأحد 17-02-2019 عن انقاذ طفل ايزيدي كان مختطف من قبل ارهابيي داعش منذ الثالث من اغسطس/اب 2014 في مدينة شنگال.حيث ذكر مدير مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين في دهوك “حسين القائيدي ” صباح اليوم في بيان صحفي تلقت ايزيدي 24 نسخة منه […]

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