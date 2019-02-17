2019/02/17 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أدان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الاردن، العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة تقل قوات الحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان في جنوب شرق ايران.وعبر الناطق الرسمي في بيان, عن “التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولأسر الضحايا، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل”.وأكد أن “الأردن ستظل في مقدمة الجهود الدولية التي تستهدف محاربة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأردن يدين العملية الإرهابية ضد الحرس الثوري جنوب شرقي إيران alansaar.

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