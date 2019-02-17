رواد المحطة الفضائية “روس كوسموس” سيخرجون إلى الفضاء المفتوح

2019/02/17 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت مصادر في مؤسسة “روس كوسموس” أن الرواد الروس في المحطة الفضائية سيخرجون لتنفيذ مهمة في الفضاء المفتوح.وذكر بيان لشركة إينيرغيا الروسية، إن “رائدي فضاء تابعين لروس كوسموس سيخرجان، في مايو المقبل، من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح في مهمة قد تستغرق بضع ساعات”.ويوجد حاليا على متن المحطة […]

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