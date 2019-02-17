نائب يطالب الحكومة بالقضاء على الفساد: سيكون للبرلمان وقفة داعمة

2019/02/17 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس طالب النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي، الاحد، رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، بشن معركة ضد الفساد للقضاء عليه مثلما تم القضاء على الارهاب.وقال البعيجي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (17 شباط 2019)، إن “الارهاب والفساد وجهان لعملة واحدة، لذلك يجب ان يتحقق النصر بالقضاء على الفساد الذي اصبح […]

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