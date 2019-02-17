2019/02/17 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة) … اكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، يوم الاحد، دعم الوزارة وتشجيعها لشريحة العلماء والمخترعين.

وقال مكتب الاعلامي للغضبان، في بيان، تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “الوزارة تقدر جميع الجهود العلمية التي يبذلها العاملون في القطاع النفطي او خارجه، التي تعمل على تطوير الصناعات النفطية والغازية من خلال اجراء البحوث العلمية والتوصل الى نتائج وبراءات اختراع ناجحة تطور العمل في الصناعات النفطية والغازية، مثمنا جميع الجهود التي تصب بهذا الاتجاه”.

ولفت المكتب إلى ان “جاء ذلك من خلال استقباله رئيس منتدى المخترعين العراقيين زيدون خلف الساعدي”.

واضاف المكتب بحسب البيان، ان “الغضبان وجه الشركات النفطية للاستفادة من تلك البحوث وبراءات الاختراع في تطوير صناعة النفط والغاز، واحتضان تلك الطاقات البشرية ودعمها لتقديم المزيد من الابداع في المجال العلمي العراقي الذي يزخر بالطاقات المبدعة”.

من جانبه اشاد رئيس منتدى المخترعين بالدعم والرعاية التي تقدمها الوزارة لهذه الشريحة التي تعمل من اجل المساهمة في النهوض بالصناعة النفطية، من خلال الابتكار والاختراع والبحث”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغضبان يؤكد دعم الوزارة النفط وتشجيعها لشريحة العلماء والمخترعين) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغضبان يؤكد دعم الوزارة النفط وتشجيعها لشريحة العلماء والمخترعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).