رابطة المصارف الخاصة العراقية تنظم دورة «الائتمان المصرفي الاسلامي»

2019/02/17 | 10:48

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الاحد، بالتعاون مع "مجموعة الجهود المشتركة للتطوير والاستشارات"، دورة «الائتمان المصرفي الاسلامي» في مقررها ببغداد.

وقال مدير الادارة والتدريب في رابطة المصارف الخاصة، أحمد الهاشمي، خلال انطلاق الدورة التي حضرتها "الاقتصاد نيوز"، إن "الدورة تهدف لتعريف المشاركين بمفهوم الائتمان وانواعه وصوره المعاصرة"، مشيراً الى ان "من أهدافها الاخرى اطلاع المتدربين على كيفية دراسة ومنح الائتمان والضمانات والتوثيقات اللازمة".

وأضاف الهاشمي أن "الدورة تهدف كذلك لتعريف المشاركين بأهم الفروقات بين المصارف الاسلامية والقليدية في منح الائتمان والعائدات منه".

وأكد أن "التدريب سينقسم على محاور عدة منها مقدمة ومدخل الى الائتمان المصرفي بالاضافة الى معايير منح الائتمان فضلاً عن العوامل المؤثرة في إتخاذ القرار الائتماني"، لافتاً الى أن "التدريب سيستمر لمدة خمسة أيام".

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