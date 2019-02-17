الزمالك يسعي للفوز علي إنبي لمصالحة جماهيرة بعد التعثر الأفريقي

2019/02/17 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستضيف الزمالك فريق إنبي، اليوم الأحد، بملعب بتروسبورت، في الجولة 22 من الدوري الممتاز.

يسعي الفريق الأبيض لمواصلة مسيرته بالدوري، وتأمين الصدارة، قبل العودة مجددا لبطولة الكونفدرالية الذي يعاني فيها بعد خسارة كبيرة من جورماهيا الكيني بنتيجة 2-4، وتعادل على ملعبه أمام نصر حسين داي الجزائري بنتيجة 1-1، علما بأن سيلاقي الأحد المقبل فريق بترو أتلتيكو الأنجولي.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز أقرب منافسيه، بينما يحتل إنبي، المركز 15 في جدول ترتيب الدوري، برصيد 21 نقطة.

بينما يعاني الفريق البترولي هذا الموسم بالمقارنة بالمواسم السابقة حيث لم يحقق الفوز سوى في 4 مباريات فقط، مقابل 9 تعادلات و8 هزائم.

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