2019/02/17 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، أن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، مسجل هدف الانتصار في شباك رايو فاييكانو، هو لاعب “استثنائي”، في الوقت الذي أثنى فيه أيضاً على أداء الحارس السلوفيني يان أوبلاك.وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب فاييكاس ضمن الجولة 24 لليغا، إن “غريزمان لاعب استثنائي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدربه: غريزمان لاعب استثنائي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدربه: غريزمان لاعب استثنائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).