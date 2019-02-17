2019/02/17 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على متهمين أثنين اعتديا على طبيبة في مستشفى النعمان بمنطقة الأعظمية ببغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مفارز حماية المنشأت والشخصيات، ألقت القبض على متهمين اثنين قاما بالاعتداء على طبيبة والتهجم على منتسب ضمن عناصر حماية مستشفى النعمان ببغداد".انتهى

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