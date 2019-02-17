إبداع المطبخ الألماني.. دونات باللحم

2019/02/17 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابتكر خباز ألماني ويدعى فلوريان بيركمان وصفة فريدة في متجره بمدينة ميزباخ، وهي عبارة عن دونات محشوه برغيف اللحم البافاري التقليدي.

أطلق بيركمان على الوصفة اسم Leberkas Karpfen، وهو يعتقد أن مزيج الدونات المحلى مع اللحم اللاذغ لذيذ بشكل لا يصدق.

الخباز الموهوب يقول أن اغلب زبائنه أعجبوا بهذه الوصفة الفريدة، ولكن بعض النباتيين لم يعجبوا بهذه المزيج، حي يرون ان العالم بحاجه إلى منتجات غذائية أقل اعتمادا على اللحوم.

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