اليمنيون يتظاهرون لـ”البراءة من الخونة”

2019/02/17 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استجابة لدعوة قائد حركة “انصار الله” السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي تنطلق اليوم الأحد مسيرات جماهيرية حاشدة تحت شعار “البراءة من الخونة” في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والمحويت وعمران وذمار وإب وتعز والجوف والضالع وحجة والبيضاء.وبحسب قناة “المسيرة” فإن اللجنة المنظمة للفعاليات حددت ساحة باب اليمن بالعاصمة صنعاء مكانا لمسيرة “البراءة من […]

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