تركيا تعلن اعتقال 4 عناصر عراقيين من داعش بينهم امرأتان مطلوبتان دولياً

2019/02/17 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل ألقت السلطات التركية القبض على 4 عناصر عراقيين من تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش بينهم امرأتان مطلوبتان من قِبل الشرطة الدولية (الانتربول) بمذكرتين حمراء وزرقاء.وبحسب مصادر أمنية، فإن مديرية أمن ولاية بورصة بالتعاون مع فرع جهاز الاستخبارات التركية بالولاية، توصلت إلى معلومات حول وجود عناصر لداعش في منزل بمنطقة مودانيا.وقامت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن بورصة، صباح الأحد، بمداهمة المنزل وإلقاء القبض على 4 عناصر لداعش. ونتيجة التحقيقات الأولية معهم، تبين أن ثلاثة من العناصر يحملون جنسيات مزدوجة "عراقية - هولندية"، بينما يحمل الرابع الجنسية العراقية فقط.كما اتضح أن الإمرأتين مطلوبتان من قِبل الانتربول، وتتجولان في تركيا عبر بطاقة حماية مؤقتة مزورة.

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