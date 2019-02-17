بالصور .. موظفي ديوان تربية البصرة ينظمون وقفة تضامنية مع نقابة المعلمين

2019/02/17 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم عدد من موظفي ديوان المديرية العامة لتربية البصرة بوقفة

تضامنية مع نقابة المعلمين للمطالبة بحقوق الملاكات التربوية

ومساندتها في اجراءاتها لتحسين اوضاع التربويين .



وناشدوا ايضا

الحكومة المركزية بالاستجابة للنقابة كونها الممثل الشرعي لملاكاتنا

التربوية ..

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