2019/02/17 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على خمسة

متهمين بجرائم القتل العمد والسطو المسلح والسرقة في مناطق مختلفة من

العاصمة.وذكر بيان لقيادة العمليات : تم القبض على متهم وفق المادة (406

/القتل العمد) ضمن منطقة الدورة وبحوزته مسدس صوتي و القبض على ثلاثة

متهمين بالسرقة والسطو المسلح ضمن منطقة الشعلة شمال غربي

بغداد. واضاف "تم ايضا القبض على متهم بالسرقة ضمن منطقة حي التراث جنوب غربي

بغداد".واشار الى تسليم جميع المتهمين الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات

القانونية بحقهم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على خمسة متهمين بجرائم جنائية مختلفة في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على خمسة متهمين بجرائم جنائية مختلفة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).