الدوري الأمريكي والاتحاد الدولي يطلقان دوري لكرة السلة في افريقيا

2019/02/17 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولو دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين والاتحاد الدولي للعبة، أمس السبت، إطلاق أول دوري للمحترفين تابع للدوري الأمريكي خارج أمريكا الشمالية وسيقام في افريقيا.

وقال مسؤولو الدوري الأمريكي والاتحاد الدولي، إن دوري افريقيا سيضم 12 فريقا وسينطلق في يناير كانون الثاني المقبل.

ويملك الدوري الأمريكي تاريخا كبيرا في افريقيا وكان هناك 13 لاعبا ولدوا في القارة في تشكيلة الفرق التي لعبت في الليلة الافتتاحية للموسم الحالي.

كما شارك في الدوري الأمريكي أكثر من 80 لاعبا سابقا وحاليا من افريقيا أو يملكون علاقة عائلية مباشرة بالقارة، ومن بينهم عضوا قاعة المشاهير حكيم أولاجون (نيجيريا) وديكيمبي موتومبو (الكونجو الديمقراطية).

وقال مسؤولو الدوري الأمريكي والاتحاد الدولي إنهم يخططون لإقامة تصفيات مؤهلة للدوري في وقت لاحق من العام الحالي لتحديد الفرق 12 المتأهلة التي ستمثل العديد من الدول منها أنجولا ومصر وكينيا والمغرب ونيجيريا ورواندا والسنغال وجنوب افريقيا وتونس.

ولن يشارك أكثر من فريقين من دولة واحدة في البطولة.

وقال آدم سيلفر مفوض رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين “هناك ترحيب كبير بالفكرة وأظهر العديد من الرعاة اهتمامهم بالعمل في افريقيا”.

وسبق أن نظم دوري المحترفين الأمريكي ثلاث مباريات في افريقيا منذ 2015 ونفدت كل التذاكر وأقيمت المباريات في جنوب افريقيا.

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