النمر الأسود يعود للظهور بعد قرن من الاختفاء

2019/02/17 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استطاع مصور الحياة البرية البريطاني ويل بورارد التقاط صور الفهد الأسود، الصور التقطت بالقرب من معسكر لايكيا للعيش البري في كينيا.

عملية رصد النمر الأسود هي الأولى من نوعها في إفريقيا منذ أكثر من 100 عام، حيث كانت آخر عملية رصد فيها منذ 110 عاما في إثيوبيا.

التقاط الصور تم من خلال كاميرا ذكية تعمل من خلال استشعار الحركة، والعملية استغرقت 4 ايام قبل التقاط صور النمر الأسود في النهاية.

والنمر الأسود هو نوع من النمور له طفرة لونيه بسبب نقص الميلانين.

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