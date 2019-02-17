ريال مدريد يستعد لفوز سادس على التوالي أمام جيرونا

2019/02/17 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يستعد ريال في تحقيق فوزه السادس توالياً، بعد أن قطع شوطاً كبيراً نحو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المتوج بلقبه قي آخر 3 سنوات، بتحقيق فوزٍ سادس في مباراته امام ضيفه جيرونا، اليوم الاحد.ومرة جديدة برز في صفوف ريال جناحه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور (18 عاما)، وذلك بعد الفراغ الكبير الذي تركه نجمه […]

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