خبر سيء لمحبي “الاكلات الدسمة

2019/02/17 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة وراثية لمرض الزهايمر حتى الآن، أن دهون الكوليسترول تزيد تعرض بعض الناس لكل من الخرف وأمراض القلب والأوعية الدموية.وذكرت الدراسة، أنه “من حيث المبدأ ، قد نكون قادرين على إعادة توظيف بعض الأدوية القلبية الوعائية لمنع أو علاج مرض الزهايمر، ويؤثر مرض الزهايمر بالفعل على عدد كبير من كبار السن في الولايات […]

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