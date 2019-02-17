إضراب عام يشلّ المدارس في العراق

2019/02/17 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- بدأ معلمو المدارس الابتدائية في العراق صباح الأحد إضراباً عن الدوام احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة لمطالبهم.

ويطالب المعلمون في العراق بتحسين واقع التربية بما يشمل اصلاح المناهج وإعادة تأهيل المدارس وتخصيص مساكن لهم وتطوير واقعهم المعيشي.

ومن المقرر أن يستمر الاضراب يومين.

وقررت مجالس المحافظات في البلاد اعتبار يومين الأحد والاثنين اجازة بالنسبة للتلاميذ والمعلمين مع بدء الاضراب الذي حشدت له نقابة المعلمين.

ولم يقتصر الاضراب على مدارس الدراسة الابتدائية بل شمل بعض مدارس الدراسة الثانوية ايضاً.

ويشكو المعلمون منذ زمن طويل من تدهور المستوى التربوي وخروج العراق من التنصيف الدولي الخاص بجودة التعليم.

وتجمع العشرات من المعلمين والمدرسين امام مقار النقابات المنتشرة في المحافظات، ورفعوا لافتات تطالب بإصلاح القطاع التربوي وتوفير سكن يليق بهم.

ويطالب المعلمون كذلك بترقية درجاتهم الوظيفية وحسم ملفات "المحاضرين المجانيين" وإطلاق حملة وطنية لإعادة بناء المدارس.

وقالت نقابة المعلمين العراقيين في بيان إن العراق لا يزال يعاني من وجود مئات من المدارس الطينية بينما تم تحويل مدارس اخرى الى نظام ثلاثي الدوام.

وأضافت أن ذلك يؤثر على واقع التعليم في البلاد.

وقال نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني في بيان إن الاضراب يمثل "رسالة تنبيه" الى السياسيين لتصحيح "الفشل" ازاء الواقع التربوي.

واعتذرت النقابة من اولياء الامور عن استقبال ابنائهم في المدارس خلال فترة الاضراب.

وأعرب كثير من المسؤولين عن دعمهم لمطالب نقابة المعلمين في العراق.

هذا وقالت عضو لجنة التربية في البرلمان اجيال الموسوي إن على الحكومة العراقية لاسيما وزارة التربية "التعامل بجدية" مع مطالب المعلمين.

ورغم مرور 16 عاماً على سقوط النظام السابق، لا يزال قطاع التربية والتعليم يعاني من تداعي بنيته التحتية في واحد من اغنى بلدان العالم.





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