جمارك إقليم كوردستان: التعرفة الجمركية للإقليم اعتمدت أساساً لجدول موحد للتعرفة في عموم العراق

2019/02/17 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن مدير عام جمارك إقليم كوردستان، سامال عبدالرحمن، أنه تم الاتفاق على جدول موحد للتعرفة الجمركية في عموم العراق بالاعتماد على التعرفة الجمركية للإقليم، وأن التعرفة ستكون موحدة في جميع المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان والعراق.جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به صباح اليوم، الأحد 17 شباط 2019، سامال عبدالرحمن، أعلن فيه عن اعتماد التعرفة الجمركية لإقليم كوردستان أساساً لجدول موحد للتعرفة الجمركية في عموم العراق.وقال عبدالرحمن إن التعرفة الجمركية التي كانت متبعة في العراق، كانت معقدة، وأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تبني تعرفة جمركية موحدة لعموم العراق وإقليم كوردستان.وأشار مدير عام جمارك إقليم كوردستان إلى أن الاتفاق على توحيد التعرفة الجمركية جاء نتيجة عمل جاد بين اللجان المشتركة لجمارك إقليم كوردستان وهيأة الجمارك العراقية، كما رحب بقيام هيئة الجمارك العراقية بإزالة السيطرات الجمركية التي أقيمت على الطرق الرئيسة المؤدية من الموصل وكركوك إلى إقليم كوردستان.وشدد عبدالرحمن على أن جمارك إقليم كوردستان ستلتزم باتفاقها مع هيئة الجمارك العراقية وتوحيد التعرفة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية، منوهاً إلى أن الجدول الموحد للتعريفة الجمركية في عموم العراق اعتمد في أغلبه على التعرفة الجمركية لإقليم كوردستان لأنها أحدث وأسهل للتطبيق، مؤكداً على أن التعرفة الجديدة تراعي أحوال المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود منهم.هذا وكانت الهيئة العامة للجمارك العراقية قد أعلنت الجمعة 8-2-2019، عن البدء والمباشرة بتطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم (13) لسنة 2019 المتعلق بتوحيد التعرفة والإجراءات مع إقليم كوردستان وكافة المنافذ الحدودية واعتماد تصريحة جمركية موحدة (بيان جمركي) باللغتين العربية والكوردية.

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