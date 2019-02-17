2019/02/17 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على أن ملف مكافحة الفساد بالنسبة إلى حزب الله هو ملف جدي وليس للاستهلاك الإعلامي.وقال دعموش :”كنا ننتظرتشكيل الحكومة لنبدأ عملياً بمتابعة هذا الملف، واليوم بعد أن تشكلت الحكومة أطلقنا إشارة الإنطلاق بعد أن وضعنا أهدافاً وخططاً وسياسات وأولويات محددة، وسنتابع هذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب الله: مكافحة الفساد من أولوياتنا في لبنان alansaar.

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