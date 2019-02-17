2019/02/17 | 11:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنصار/..
شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على أن ملف مكافحة الفساد بالنسبة إلى حزب الله هو ملف جدي وليس للاستهلاك الإعلامي.
وقال دعموش :”كنا ننتظرتشكيل الحكومة لنبدأ عملياً بمتابعة هذا الملف، واليوم بعد أن تشكلت الحكومة أطلقنا إشارة الإنطلاق بعد أن وضعنا أهدافاً وخططاً وسياسات وأولويات محددة، وسنتابع هذا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الله: مكافحة الفساد من أولوياتنا في لبنان) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على أن ملف مكافحة الفساد بالنسبة إلى حزب الله هو ملف جدي وليس للاستهلاك الإعلامي.
وقال دعموش :”كنا ننتظرتشكيل الحكومة لنبدأ عملياً بمتابعة هذا الملف، واليوم بعد أن تشكلت الحكومة أطلقنا إشارة الإنطلاق بعد أن وضعنا أهدافاً وخططاً وسياسات وأولويات محددة، وسنتابع هذا […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب الله: مكافحة الفساد من أولوياتنا في لبنان alansaar.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الله: مكافحة الفساد من أولوياتنا في لبنان) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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