ميلان يفكر بصفقة مجنونة في الصيف

2019/02/17 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يسعى نادي ميلان الإيطالي خلال الموسم الجاري من الدوري المحلي، لاحتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وفي حال تأهله سيضع على طاولته أسماء عدة لتعزيز صفوفه للمنافسة على اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 2007.وذكرت تقارير صحافية إسبانية، نقلتها جريدة كالتشو ميركاتو الإيطالية، إلى أن “ميلان يرسم صفقة ضم نجم ريال مدريد […]

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