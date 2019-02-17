المخابرات اللبنانية تعلن اعتقال عنصرين بداعش أحدهما أمير

2019/02/17 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، إرهابيين اثنين ينتميان إلى داعش أحدهما أمير.وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن الجيش اللبناني نفذ عملية نوعية بعد رصد وتعقب في كل من محلة الشواغير والسهل الشرقي في الهرمل.وأضافت الوكالة، أن العنصرين عبرا الحدود اللبنانية السورية قادمين من دير الزور قبل أيام من أحد المعابر غير الشرعية، […]

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