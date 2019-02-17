English | كوردى


النجيفي يعلق على تهديد ترامب باطلاق سراح الدواعش: العراقيون منشغلون بالفالانتاين !
2019/02/17 | 11:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

النجيفي يعلق على تهديد ترامب باطلاق سراح الدواعش: العراقيون منشغلون بالفالانتاين !

يتبع ...........

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النجيفي يعلق على تهديد ترامب باطلاق سراح الدواعش: العراقيون منشغلون بالفالانتاين !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النجيفي يعلق على تهديد ترامب باطلاق سراح الدواعش: العراقيون منشغلون بالفالانتاين !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓


Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا