2019/02/17 | 11:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع ...........
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النجيفي يعلق على تهديد ترامب باطلاق سراح الدواعش: العراقيون منشغلون بالفالانتاين !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النجيفي يعلق على تهديد ترامب باطلاق سراح الدواعش: العراقيون منشغلون بالفالانتاين !
يتبع ...........
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النجيفي يعلق على تهديد ترامب باطلاق سراح الدواعش: العراقيون منشغلون بالفالانتاين !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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