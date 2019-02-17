عريقات: مخطط إسرائيلي أمريكي لتدمير السلطة بالتزامن مع فصل غزة

2019/02/17 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يوم الأحد، ان ما تنوي به إسرائيل من اقتطاع لرواتب الأسرى وذوي الشهداء، من أموال المقاصة، جزء من المخطط الإسرائيلي الأمريكي الذي يهدف لتدمير السلطة الفلسطينية، بالتزامن مع فصل قطاع غزة عن الضفة، وهذا المخطط هو “صفقة القرن”.

وأكد عريقات أن إسرائيل ستقوم بهذه الخطوة، بعدما تنكرت لجميع الاتفاقيات الموقعة، والإعدامات الميدانية وتكثيف المستوطنات، وكذلك الحال هدم البيوت والتطهير العرقي، مؤكدا على أن ما تقوم به إسرائيل هو استمرار في تدمير السلطة.

وقال عريقات في حديث لاذعة صوت فلسطين : “يتم اقتحام رام الله ونابلس، بالإضافة إلى الاغتيالات وحصار قطاع غزة، هذا جزء للمخطط الهادف لتدمير السلطة الفلسطينية، بالتزامن مع فصل قطاع غزة، لأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي المطروح، لا يريد للقدس واللاجئين والاستيطان أن يكونوا على طاولة المفاوضات”.

وأكد عريقات أن الولايات المتحدة اقتطعت 844 مليون دولار من أموال الشعب، وجمعت العرب في (وارسو)، لتقول إنها تريد السلام، تحت مسمى مواجهة الخطر الإيراني، مشددا على أن الاحتلال هو مصدر التطرف والعنف في المنطقة.

وأضاف عريقات أن اللجنة العليا التي تم تشكيلها بناءً على توصيات المجلس المركزي، ستجتمع مع الرئيس محمود عباس بعد غد الثلاثاء، وسيكون هذا الموضوع على رأس جدول الأعمال، وأيضا غداً سيعقد اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح، ويوم الثلاثاء اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية ستتخذ عدة خطوات لمواجهة القرارات الاسرائيلية العنصرية، وقال “إننا الآن أمام المحكمة الجنائية الدولية، بثلاث إحالات رسمية شاملة، لكل الاعتداءات على قطاع غزة، وشاملة ملف الاستيطان، والأسرى، ونحن أمام مجلس حقوق الإنسان، ليتم إصدار القائمة السوداء للشركات المارقة التي تعمل قي المستوطنات الإسرائيلية مرتكبة جريمة حرب بهذا العمل”.

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