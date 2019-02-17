لعبة «حارس» أول لعبة تعليمية حول المسجد الأقصى

2019/02/17 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت مؤسسة برج اللقلق في القدس المحتلة لعبة حارس الأقصى على أجهزة الهواتف النقال وهي أول لعبة تعليمية حول المسجد الاقصى.

اللعبة يتخللها أسئلة ومراحل مختلفة، وتدور أحداثها في عالم افتراضي داخل المسجد الأقصى.

وقال منتصر أدكيدك، المدير التنفيذي لمؤسسة برج اللقلق: “شعارنا الرئيسي والهدف الذي بين السطور هو المعرفة والعلم حول المسجد الأقصى المبارك من خلال التجوال داخل المسجد والرد على الأسئلة، والرمزية الأجمل من اللعبة أننا أكدنا في ختام اللعبة هو الحصول على مفتاح باب المغاربة رمزية احتلال المسجد الأقصى في عام 67”.

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