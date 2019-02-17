شرطة النجف تعلن اعتقال أفراد عصابة للسطو المسلح بينهم امرأة

2019/02/17 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة النجف، السبت، عن اعتقال عصابة للسطو المسلح بينهم امرأة بعد ثلاث ساعات من ارتكاب جريمة.وقالت الناطق الرسمي باسم شرطة النجف المقدم مقداد الموسوي إن “مديرية مكافحة الاجرام مكتب مكافحة إجرام الكرار تلقت بلاغا من احد المواطنين عن تعرض داره للسرقة تحت تهديد السلاح وكانت المسروقات مخشلات ذهبية ومبالغ نقدية بعملات عراقية واجنبية […]

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