الساعدي نافيا وجود خلافات داخل الإصلاح: سنعقد اجتماعا موسعا غدا

2019/02/17 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..نفى رئيس كتلة تحالف الاصلاح النيابية صباح الساعدي, الأحد, تصريحات أحد نواب التحالف بوجود خلافات داخل التحالف, مؤكدا أن التحالف اجتماعا موسعا غد الاثنين.وقال الساعدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التصريحات التي تتحدث عن تفكك تحالف الاصلاح والاعمار غير صحيحية وان وجدت فانها تمثل وجهة نظر شخصية”، مؤكدا أن “تحالف الاصلاح […]

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