التطورات الامنية/// العمليات المشتركة تكشف معلومات جديدة عن المختطفين في صحراء الانبار

2019/02/17 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادةُ العملياتِ المشتركةِ معلوماتٍ جديدةً عن المختطَفين في صحراءِ الانبارِ الغربية

وقال الناطقُ باسمِ القيادةِ العميد يحيى رسول إن معظمَ الحالاتِ التي خطفت من قبلِ

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