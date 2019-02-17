سانشيز: الحكم تسبب في إصابتي والأجواء كانت غير صحية مع مورينيو

2019/02/17 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر كشف أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد، أنه تعرض لإصابة من قبل حكم مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة ولكنه شارك لرغبته في إثبات نفسه واستعادة مستواه.

ويعاني التشيلي منذ وصوله إلى مانشستر من أرسنال قبل عام من الآن، ولم ينجح في تسجيل إلا خمسة أهداف فقط مع الفريق حتى الآن بكل المسابقات.

وقال سانشيز مع "بي بي سي": "الحكم المساعد اصطدم بي في هجمة مرتدة ودهس قدمي، ذهبت بعدها لروميرو وأخبرته أن قدمي أصيبت".



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وأضاف: "لم أكن أريد الأمر أن يكون عذراً لعدم إكمال المباراة، لا أعرف ما هي نظرة الجمهور حالياً لي، أنا أحب تلك اللعبة منذ الصغر".

وواصل التشيلي: "سولشار لم يتحدث معي كثيراً حول ما يجب فعله في الملعب، أنا لاعب ذو خبرة وأعرف ما يجب علي فعله".

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واستطرد: "أنا من نوعية اللاعبين الذين إذا ابتعدوا عن الكرة أفقد لمستي، أريد اللعب دائماً، ولكن هذا ليس عذراً، حتى لو لعبت 10 دقائق يجب أن أظهر نفسي لأن هذا دوري".

وأردف: "نعم، مستواي يقلقني لأنني أملك إيماناً كبيراً في إمكانياتي وأريد جلب السعاد لفريقي".

وعاد سانشيز بالحديث لفترة جوزيه مورينيو في قيادة الفريق: "مورينيو من الأفضل في العالم في طريقته التدريبية واستخدام الفيديو، ولكن الأجواء في الفريق لم تكن صحية".

وأكمل: "أنا كنت غائباً لفترات ولا ألعب ففقدت الثقة وشعوري بالفريق".

ويلعب مانشستر يونايتد مساء الإثنين مع تشيلسي ضمن الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي.





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