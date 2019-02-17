نائبة: إضراب المعلمين يجب ان لا يقتصر على حقوقهم فقط

2019/02/17 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت النائبة سهام العقيلي، اليوم الاحد، ان اضراب المعلمين يجب ان لا يقتصر فقط على حقوقهم وانما للنهوض بالواقع التربوي بشكل عام من حيث بناء المدارس وابعاد الوزارة عن الاحزاب وتحويل صلاحيات المديريات الى مركزية.

وقالت العقيلي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "نحن مع حقوق المعلم ولكن نرفض الاضرار بالمصلحة العامة والتأثير على المستوى التربوي ويجب ان لا يقتصر اضرابهم فقط على حقوقهم رغم اهميتها الكبيرة، وانما للنهوض بالواقع التربوي بشكل عام من اجل استقامة العجلة التربوية وابعاد وزارة التربية عن المحاصصة الحزبية وبناء مدارس بطرق حضارية وتليق بمستوى الطالب".واضافت ان "من بين الامور الواجب تحقيقها هو اعادة مديريات التربية من اللامركزية الى مركزية بعد الفشل الذريع الذي لحق بها جراء تحويل ادارتها الى الحكومات المحلية".وكانت محافظات العراق قد شهدت اليوم الأحد إضراباً عاماً للمعلمين والمدرسين عن الدوام للمطالبة برفع المستوى المعيشي وتخصيص قطع أراضي.ويستمر الإضراب الى يوم غد الأثنين.انتهى

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