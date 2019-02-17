2019/02/17 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ إضافة مادتي "الطحين الصفر والعدس" لمفردات التموينية في رمضان

17/02/2019 11:36:00 AM |

عدد القراءات : 1

واع/بغداد/م.ا

وافق مجلس الوزراء على إضافة مادتي الطحين الصفر والعدس لمفردات البطاقة التموينية في شهر رمضان المبارك.





وذكر بيان للوزارة تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان الإضافة ستكون "من تخصيصات البطاقة التموينية المثبتة في موازنة 2019 لغرض توزيعها على المواطنين قبل حلول الشهر الفضيل".

ووضح البيان إن "مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة التجارة بإضافة خمسة كغم من مادة الطحين الصفر للعائلة الواحدة ونصف كيلو غرام من مادة العدس للفرد الواحد ضمن مفردات البطاقة التموينية لشهر رمضان المبارك، ومن تخصيصات البطاقة التموينية المثبتة في موازنة 2019 لغرض توزيعها على المواطنين قبل حلول الشهر الفضيل

وأشار الى ان القرار "يأتي دعماً للعائلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ إضافة مادتي "الطحين الصفر والعدس" لمفردات التموينية في رمضان) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/ إضافة مادتي "الطحين الصفر والعدس" لمفردات التموينية في رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).