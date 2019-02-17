شركة للجنسية و الإقامة الدائمة تعزز وجودهـــا في الشرق الأوسط

2019/02/17 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..



أكدت شركة بلومينا الرائدة في مجال برامج الجنسية مقابل الاستثمار وجواز السفر الثاني وخدمات الإقامة ،مصداقية برامجها و نجاحها على مدى عقدين من الزمن و ذلك بتعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط عبر أكثر من 6 مكاتب عالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثر من 15 برنامج مختلف للجنسية والإقامة، لتصبح قادرة على تزويد عملائهـــا بأكثر السبُل كفاءة وفعالية من حيث التكلفة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وأكثر عالمية.

و ياتي تاكيد شركة بلومينا للجنسية و الإقامة الدائمة على نجاح البرامج التي تقدمها عقب تداول عدد من المواقع الإلكترونية و الصحف المحلية في اكثر من دولة لأخبار متعلقة بوجود خلل في برامج الجنسية مقابل الاستثمار وجواز السفر الثاني وخدمات الإقامة للعائلات والأفراد والمستثمرين حول جنسية دول الكومونولث و بالذات البرامج المتعلقة بجنسيـــة دولة سانت كيتس و نيفيس.

و تعقيباً على ذلك قال ليس خان رئيس دائرة الجنسية بالاستثمار في دولة سانت كيتس و نيفيس” حقيقة ان سبب النقاش الدائر و تداول للاخبار غير الصحيحة سببه تنافس بين مستثمرين رئيسيين أحدهما شركة باكستانية مركزها دبي و أخرى صينية مركزها بكين حيث كانت كل شركة من هذه الشركات تسعى لتسويق مشروعها الاستثماري و السيطرة على حصة أكبر من السوق مما دفعهم الى استقطاب المؤسسات العاملة في هذا المجال”

واشار الى ” مهاجمة كل من لا يتعامل مع اي من هذه الشركات ، مما أدى الى تشنجات في الاسواق الرئيسية و خاصة في دبي مما حدا بحكومة سانت كينتس و نيفيس لارسال بعض الوزراء و النائب العام الذين أكدوا أن ما يهم حكومتهم هو الالتزام بمتطلبات القانون و ايفاء الرسوم المستحقة للدولة بغض النظر عن قيمة أرباح الشركة المسوقة او خسارتها في حالات التنافس الشديدة” أضاف خان.

من جهته صرح النائب العام فنسنت بيرون قائلا” إن حكومة دولة سانت كيتس و نيفيس عندما تمنح الجنسية يعتبر قرارا نهائيا و لا يمكن التراجع عنه و لا يمكن الغاء هذه الجنسية تحت أي ظرف من الظروف و هي لمدى الحياة و تتوارث عبر الاجيال و عليه نتمنى على الجميع عدم نشر الشائعات و التهجم و الالتزام بالقوانين”

و أضاف بيرون ” و عندما أشاعت إحدى هاتين الشركتين بأن شركة بلومينا للجنسية و الإقامة الدائمة قامت بعرض سعر أقل و أن لديها الاثباتات فإن ذلك لا يعني الدولة و لا يؤثر على سياستها و لا يلحق ضررا بأحد ، فإن للجميع الحق بتقديم العروض التي يجدونها مناسبة لهم, علما بأن بلومينا احدى أهم الشركات العاملة في هذا المجال و من أكبرها و أكثرها مصداقية و أن عملائها يمتازون بأنهم من أعلى طبقات المجتمع و أكثرهم ثقافة و يتبوأون أعلى المناصب”.

و أضاف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلومينا للجنسية و الإقامة الدائمة وسيم الداود ” ان شركة بلومينا تمتلك تاريخا كبيرا من الإنجازات على مدى اكثر من عشرين عاماً تميزنـــا فيها بتقديم الخدمات عالية الجودة و الاهم من ذلك الخدمات ذات المصداقية و بنسبة نجاح 100% و عليه فاننا نؤكد لكافة عملائنــــا ان معاملاتهم محمية و كل تعاملاتهم مع شركة بلومينا للجنسية و الإقامة الدائمة مضمونة “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة للجنسية و الإقامة الدائمة تعزز وجودهـــا في الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة للجنسية و الإقامة الدائمة تعزز وجودهـــا في الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).