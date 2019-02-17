وكيل الأمير يعلن عن موعد اختيار الأمير الجديد للديانة الايزيدية

2019/02/17 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الشيخان أكد وكيل الأمير حازم تحسين بك ان إجراءات أختيارالأمير ستتاجل الى بعد أربعينية الأمير و سيكون بإجماع الأيزيديين .حيث قال حازم تحسين بك، ابن الأمير تحسين بك، في تصريحات سابقة ل”ايزيدي 24″، إن “وفاة الأمير في هذا الوقت بالذات كانت خسارة كبيرة للأيزديين، ولكن بعد أربعينية الأمير سوف يجتمعون مع […]

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