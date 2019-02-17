أمازون تتخلى عن خطة بناء مقر في نيويورك

2019/02/17 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شركة أمازون، الخميس، تخليها عن خطط لبناء مقر في مدينة نيويورك الأمريكية بعد تزايد المعارضة من جانب سياسيين محليين.وذكرت الشركة انها ” تخطط لتوظيف 700 شخص في نيويورك في إطار مشروع المقر “إتش.كيو 2″ بنهاية العام الجاري، مبينة اننا ” سنمضي قُدماً وفقاً للمخطط في شمالي فيرجينيا وناشفيل، وسنواصل التعيين والنمو في […]

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