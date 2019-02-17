2019/02/17 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف باحث صهيوني يدعى آدم هوفمان، عن وجود صفحات خاصة على التواصل الاجتماعي يديرها ناشطون سعوديون؛ هدفها الترويج للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني.وقال هوفمان في مقالة بصحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية “بعد مقتل إسرائيلية مؤخراً، كتب محمد القحطاني الناشط السعودي “تغريدة” على “تويتر” قال فيها: “باسم الشعب السعودي، أرسل تعازيّ الحارة للإسرائيليين لموت الفتاة الإسرائيلية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تطبيع جديد..



صفحات فيسبوكية صهيونية يديرها ناشطون سعوديون ! alansaar.

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