2019/02/17 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية, الأحد, من إلقاء القبض على أحد قناصي عصابات “ داعش” الإجرامية في قضاء الكرمة في محافظة الانبار.وذكر بيان للمديرية تلقى/ الأنصار/ نسخة منه, إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية وبعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة ألقت القبض على احد قناصي عصابات داعش الإجرامية في قضاء الكرمة ممن شاركوا بالقتال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على أحد قناصي “داعش” في الكرمة alansaar.

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