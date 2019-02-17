محافظ ذي قار يصادق على تعيين المتقدمين  لشغل 111في مديرية الزراعة  

2019/02/17 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري،الاحد، عن المصادقة على تعيين المتقدمين لشغل 111 درجة وظيفية في مديرية زراعة ذي قار وفقا للضوابط والشروط المحددة.وقال يحيى الناصري ان "الاجراءات القانونية قد استكملت لتعيين

شبكة اخبار الناصرية: اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري،الاحد، عن المصادقة على تعيين المتقدمين لشغل 111 درجة وظيفية في مديرية زراعة ذي قار وفقا للضوابط والشروط المحددة.وقال يحيى الناصري ان "الاجراءات القانونية قد استكملت لتعيين المتقدمين لشغل 111 درجة وظيفية ناتجة عن حركة الملاك الدائم لمديرية زراعة ذي قار تم استلام طلباتهم للتعيين خلال الفترة القانونية وعبر موقع الكتروني خصص لهذا الغرض".

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