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مجلس الوزراء يكرّم "أم قصي" بقطعة أرض في بغداد و25 مليون دينار

العراق

مجلس الوزراء يكرّم "أم قصي" بقطعة أرض في بغداد و25 مليون دينار

الأحد 17 فبراير 2019 - 11:49

مجلس الوزراء يكرّم "أم قصي" بقطعة أرض في بغداد و25 مليون دينار

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، تكريم المواطنة أم قصي، التي حصلت على لقب عالمي ضمن أشجع نساء العالم، بعد انقاذها 58 طالباً من معسكر سبايكر.

وقالت الأمانة في بيان تلقته "الغدير"، انه "نظراً لدورها الوطني المشرف صوت مجلس الوزراء على تكريم السيدة (علية خلف صالح الجبوري) أم قصي من سكنة محافظة صلاح الدين/ ناحية العلم".وأوضحت، أن "المجلس قرر قيام امانة بغداد بتخصيص قطعة ارض سكنية ملائمة لها في العاصمة بغداد، وقيام مكتب رئيس الوزراء بمنحها معونة مالية مقدارها (25) مليون دينار".وتابعت، أن "قرار تكريم ام قصي يأتي نظراً لدورها المشرف الذي قامت به بإيواء (58) طالباً من معسكر سبايكر وحمايتهم ومساعدتهم على العودة الى أهلهم في عام 2014".انتهى...س ح

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