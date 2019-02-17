نصف كيلو عدس لكل فرد عراقي في رمضان

2019/02/17 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر مسؤول ، إن "مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة التجارة بإضافة خمسة كغم من مادة الطحين الصفر للعائلة الواحدة ونصف كيلو غرام من مادة العدس للفرد الواحد ضمن مفردات البطاقة التموينية لشهر رمضان المبارك، ومن تخصيصات البطاقة التموينية المثبتة في موازنة 2019 لغرض توزيعها على المواطنين قبل حلول الشهر الفضيل".وأوضح أن "قرار المجلس يأتي دعماً للعائلة العراقية".يذكر ان وزارة التجارة تلكأت خلال الفترة الماضية في تجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية بشكل كامل ومستمر، كما اتهمت بالفساد مؤخرا جراء استيرادها رز فاسد.ويعتمد غالبية العراقيين على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والحليب المجفف (للصغار).انتهى ..م ف

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