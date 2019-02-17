2019/02/17 | 12:02

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أم قصي تحصل على قطعة أرض و 25 مليون دينار عراقي

بغداد -

كلمة

مجلس الوزراء العراقي يوم الأحد تكريم أم قصي التي حصلت على

لقب عالمي ضمن أشجع نساء العالم، بعد انقاذها 58 طالباً من معسكر

سبايكر.

وقالت الأمانة في بيان تابعه موقع كلمة

الإخباري، إنه "نظراً لدورها الوطني المشرف صوت مجلس

الوزراء على تكريم السيدة (علية خلف صالح الجبوري) أم قصي من سكنة

محافظة صلاح الدين/ ناحية العلم".

وأوضحت، أن "المجلس قرر قيام امانة بغداد بتخصيص قطعة ارض سكنية

ملائمة لها في العاصمة بغداد، وقيام مكتب رئيس الوزراء بمنحها معونة

مالية مقدارها (25) مليون دينار".

وتابعت، أن "قرار تكريم ام قصي يأتي نظراً لدورها المشرف الذي قامت

به بإيواء (58) طالباً من معسكر سبايكر وحمايتهم ومساعدتهم على

العودة الى أهلهم في عام 2014".

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