2019/02/17 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني اليوم الأحد عن إصدار سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أمراً خطياً يقضي بتخصيص 20 بالمائة من عوائد النفط لصالح صندوق التنمية الوطنية.

وقال لاريجاني خلال بدء المجلس دراسة تفاصيل لائحة الميزانية ، أنّ "سماحة القائد كان قد أبلغ سابقاً بأن يتم سنوياً إضافة 3 بالمائة من العوائد النفطية لصالح هذا الصندوق التنموي لكنه نظراً الي الظروف الراهنة للبلاد أصدر أمراً يقضي بتخصيص 20 بالمائة هذا العام ".انتهى ..



م ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد الثورة يأمر بتخصيص 20% من عوائد النفط الايراني لصندوق التنمية) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد الثورة يأمر بتخصيص 20% من عوائد النفط الايراني لصندوق التنمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).