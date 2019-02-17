المغربية غيثة الحمامصي تشارك ببطولة فيلم ”أخناتون في مراكش”

2019/02/17 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..كشفت الفنانة المغربية غيثة الحمامصي عن مشاركتها ببطولة الفيلم السينمائي أخناتون في مراكش من إنتاج شركة “فورست بولي بروداكشن”.، بجانب مجموعة من الممثلين الكبار من مصر والمغرب كالفنان طلعت زكريا والفنانة انتصار ومجموعة من المطربين والنجوم المغاربة.

وتدور أحداث الفيلم، الذي ينتمي إلى صنف المغامرات التي تتخللها مشاهد كوميدية طريفة، حول قطع أثرية عبارة عن خرائط فرعونية يتم تهريبها من مصر إلى المغرب من طرف مافيا دولية متخصصة مستغلة في عملية التهريب هاته مطربا مشهورا يقوم بجولة غنائية بالمغرب .

وتجسد غيثة الحمامصي دور جديد ومختلف عن أدوارها السابقة، تتقمص فيه دور أحد عناصر المافيا، وهي فتاة مثيرة و خطيرة حيث تتسلح بالإغراء والإثارة لتحقيق أهداف العصابة.

وقالت النجمة المغربية ”أن هذا الدور جديد عليها تماما سوف يكتشف الجمهور من خلال هذا الفيلم جانب من موهبتها ”.

وحرصت غيثة الحمامصي على تمثيل مشاهد الاكشن والخطورة بنفسها من دون الاستعانة بدوبلير رغم حطورتها على حياتها، حيث عملت في احد المشاهد على القفز من على دراجة نارية مسرعة ، مبينة أنها استوحت شخصيتها في فيلم أخناتون في مراكش من ”لارا كروفت” بطلة سلسلة تومب رايدر الشهيرة.

يذكر ان الفنانة والموديل المغربية ”غيثة الحمامصي” انتهت مؤخرا من تصوير الفيلم المغربي « Braquage à la Marocaine » للمخرج أحمد الطاهري الإدريسي، الفيلم الذي تجسد فيه غيثة بدور البطولة رفقة كوكبة من النجوم المغاربة كالفنانة فاطمة زهراء بناصر والفنان القدير نور الدين بكر، ومن المرتقب عرضه قريبا في قاعات السينمائية.

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