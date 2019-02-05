2019/02/17 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

تعتبر عارضة الأزياء البريطانية “ناعومي كامبل” من أشهر عارضات الأزياء العالميات اللواتي هيمنَّ على عالم الموضة ومنصات العرض، فهي تمتلك سحرًا استثنائيًا وبشرة سمراء داكنة منحتها مزيدًا من الفتنة والجمال.

وقد أطلَّت “ناعومي كامبل”، البالغة من العمر 48 عامًا، غاية في الجمال خلال حفلة عشاء أقامها كلُ من “فرانسوا هنري بينول” و”سارة بيرتون” احتفالًا بإطلاق متجر العلامة التجارية “ألكسندر ماكوين” في شارع أولد بوند يوم السبت الماضي.

واختارت الحسناء استعراض مفاتنها ورشاقتها جسدها العشريني بإطلالة مُخرَّمة، فارتدت فستان أسود ذو كتف واحد من الكورشيه كشف الكثير من جسدها ولباسها التحتي الأسود، ونسَّقته بحذاء ذي كعب عالٍ أسود اللون زُيِّنَ من الأمام بمثلث معدني، في حين اعتمدت تسريحة شعر قصير وغرَّة أمامية وصلت لجفنيها.

وأضفت “كامبل” لمسة من الجاذبية لإطلالتها بمكياج عيون سموكي وأحمر شفاه وردي اللون، كما تزيَّنت بمجموعة من الإكسسوارات الفضية وقلائد فضية رفيعة.

وكان من بين الحضور أيضًا الممثلة الأمريكية “سلمى حايك” وعارضة الأزياء الشهيرة “لارا ستون”، البالغة من العمر 35 عامًا، والتي تألَّقت هي الأخرى بإطلالة سوداء مُرتديةً بليزر أسود من الجلد زُيِّنَ بحزام أسود عريض، ونسَّقته ببنطال أسود قصير، وحذاء مُشبك أسود عليه قطع معدنية دائرية.

وأشيع مُسبقًا أخبار تفيد عن وجود علاقة بين “ناعومي كامبل” والمغني الإنجليزي “ليام باين”، حيث أشير أنهما قضيا عيد الحب برفقة بعضهما البعض، حيث سافرت العارضة الحسناء من لندن إلى نيويورك لتتواجد برفقة حبيبها، رغم أنه يصغرها بـ23 عامًا.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناعومي كامبل بفستان يكشف ملابسها الداخلية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناعومي كامبل بفستان يكشف ملابسها الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).