2019/02/17 | 12:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
الموصل ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 17-2-2019 الاحد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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بغداد بورصة الكفاح
119.800
في صيرفات بغداد
119.250
120.250
البصرة بورصة
119.900
اربيل بورصة
119.900
الموصل ..
الأنبار بورصة
120.000
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 17-2-2019 الاحد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 17-2-2019 الاحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).