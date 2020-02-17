اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 17-2-2019 الاحد

2019/02/17 | 12:05

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بغداد بورصة الكفاح

119.800

في صيرفات بغداد

119.250

120.250

البصرة بورصة

119.900

اربيل بورصة

119.900

الموصل ..



الأنبار بورصة

120.000

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