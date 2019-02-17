مفتشية الداخلية تضبط زرع 10 قيود وهمية في عدد من دوائر الأحوال ببغداد

2019/02/17 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة من ضبط زرع 10 قيود وهمية

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