بالفيديو:نيكو تورتوريلّا يحتسي حليب ثدي هيلاري داف

2019/02/17 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقبلت الممثلة العالمية “هيلاري داف” مولودتها الثّانية “بانكس فايوليت بير” في شهر أكتوبر الماضي، وعلى الرّغم من أنّها من المُفترض أن تكون في إجازة الأمومة، إلّا أنّ هيلاري برهنت مفهوم المرأة العاملة، باستطاعتها التّوفيق بين حياتها العائلية وعملها.

نشغل داف حاليّاً بتصوير الجُزء السادس من مُسلسلها Younger، وبينما كانت تقرأ نص المُسلسل إلى جانب زميلها في التّمثيل “نيكو تورتوريلّا”، كانت قد أحضرت معها البعض من حليب الرّضاعة، وذلك لكي تتمكّن من تغذية طفلتها التي أحضرتها معها إلى العمل.

وفي طلبٍ غريبٍ من نوعه، سأل تورتوريلّا زميلته هيلاري إذا كان يستطيع تذوّق حليب ثديها، وبالفعل ما كان منه إلى أنّ يسكب بعضه في كأسٍ بلاستيكيْ، وشرب حليب هيلاري، وجاءت ردّة فعله “يا إلهي..



إنّه لذيذ”.

أمّا عن داف نفسها، فكانت في حالة صدمة شديدة من تصرّف نيكو، وقالت له: “أنتَ مريضٌ يا صاح”، الذي نشر بدوره فيديو احتساءه للحليب عبر إنستغرامه، وعلّق عليه قائلًا: “الدّليل الكامل أنّ حليب هيلاري داف لذيذ”.





يُذكر أنّ هيلاري داف تُواعد المُغنّي والمُنتج “ماثيو كوما” مُنذ بداية عام 2017، واستقبلا طفلتهما الأولى “بانكس” في شهر أكتوبر الماضي، علمًا بأنّ هيلاري كانت مُتزوّجة من “مايك كومري” بين الفترة 2010 – 2014، ولديهما الطّفل “لوكا”، 6 أعوام، اللذان يتعاونان على تربيته.

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