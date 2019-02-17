2019/02/17 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة) ….



أعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن اعتقال شخصين اعتديا على طبيبة ومنتسب امني في مستشفى ببغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “مفارز حماية المنشآت والشخصيات القت القبض على متهمين اثنين قاما بالاعتداء على طبيبة والتهجم على منتسب ضمن عناصر حماية مستشفى النعمان ببغداد”.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، الى “اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما اصوليا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معن تعلن اعتقال شخصين اعتديا على طبيبة ومنتسب امني في مستشفى ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معن تعلن اعتقال شخصين اعتديا على طبيبة ومنتسب امني في مستشفى ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).