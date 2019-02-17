ترمب يدعو الدول الأوروبية لاستعادة 800 مسلح من داعش معتقلين في سوريا

2019/02/17 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلدعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الدول الأوروبية إلى استعادة مسلحي تنظيم داعش الأوروبيين المقبوض عليهم في سوريا ومحاكمتهم.وقال ترمب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "نريد من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وباقي حلفائنا الأوروبيين استعادة أكثر من 800 من مسلحي داعش المقبوض عليهم بسوريا ومحاكمتهم".وأكد ترمب أن داعش جاهز للسقوط، مضيفًا: "البديل ليس جيدًا حيث أننا سنضطر إلى إطلاق سراحهم".وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا ترغب في رؤية إرهابيي داعش يعودون إلى أوروبا كما هو متوقع الحدوث.وأردف: "نفعل الكثير وأنفقنا الكثير، والآن حان الوقت ليتخذ الآخرون خطوة والقيام بالعمل الذي هم قادرون عليه"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا بعد الانتصار تمامًا بالمئة على داعش.وأمس السبت، أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية في حملة "عاصفة الجزيرة"، جيا فرات، أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عن نهاية وجود داعش في شمال شرق سوريا.كما أوضح فرات أن "تنظيم داعش محاصر في قرية (الباغوز تحتاني)، وأصبحت المساحة التي يسيطر عليها محصورة في 700 متر مربع فقط".وفي 19 كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، عن قرار سحب قوات بلاده من سوريا والتي يقدر قوامها بألفي جندي، دون تحديد جدول زمني لتنفيذه.وتخوض قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكوردية منذ أيلول/سبتمبر وبدعم من التحالف الدولي، هجوماً واسعاً ضد تنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي، آخر جيوب التنظيم في سوريا.

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